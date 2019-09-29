Хэмилтон — король Сочи. Взял подарок судьбы и выиграл четвёртую гонку в России

Пятикратный чемпион мира и лидер текущего сезона Льюис Хэмилтон снова стал триумфатором российского этапа "Формулы-1". Хотя до и во время гонки такой исход казался чем-то невероятным. Но британец в очередной раз по ходу своей карьеры сделал то, что умеет лучше всего: оказался в нужное время в нужном месте и взял своё.

Перед Гран-при Сочи 2019 года вопрос о том, какая машина сейчас самая быстрая в чемпионате, стоял особенно остро. С одной стороны, пилоты Ferrari сейчас на коне: именно они выиграли три последние гонки. С другой — кроме Mercedes за пять лет в Сочи никто не побеждал.

Начало осталось за итальянской командой: Шарль Леклер взял поул, а Льюису Хэмилтону оставалось лишь довольствоваться вторым местом в квалификации: даже тот факт, что ему удалось опередить Феттеля, казался манной небесной. Но на первых кругах гонки всё перевернулось с ног на голову: немецкий гонщик скакнул с третьей позиции на первую, Леклер остался вторым, а Хэмилтон откатился на третье место.

Если учитывать громадный отрыв британца в чемпионате, даже последняя ступень подиума для него была бы отличным результатом, но судьба по ходу гонки подготовила ему подарок: видимо, за выслугу лет. В Ferrari сначала решили провернуть трюк с разменом позиций: после пит-стопа Леклеру отдали долг за Сингапур и практически как на шахматной доске поставили впереди Феттеля. Однако у Себастьяна, который ещё был готов прорываться, внезапно обнаружились технические проблемы, из-за которых ему пришлось сойти с дистанции. И тот факт, что Феттеля признали гонщиком дня, вряд ли его утешает, как и потенциальная (а не реальная) победа.

В итоге возможный победный дубль для Скудерии испарился, будто бы по щелчку. Феттель сошёл, Леклер застрял за двумя болидами команды Mercedes. А в лидеры тем временем вышел... да-да, именно Хэмилтон, который совершенно спокойно превратил неожиданное лидерство в уверенную победу. Четвёртую для британца в Сочи! За шесть лет гонок в России здесь побеждает исключительно Mercedes. И в 67% случаев — именно Хэмилтон. Настоящий король этого автодрома!

Его партнёр по команде Валттери Боттас покорно добрался до финиша на втором месте, куда-то спрятав реваншистские настроения и свои прошлогодние обиды за отобранную победу. А Шарль Леклер, который не особо обрадовался временному прорыву своего партнёра, в итоге был вынужден довольствоваться только третьим местом.

Что касается Даниила Квята, то после всех проблем на протяжении домашнего уик-энда гонщик Toro Rosso смог наконец порадовать зрителей красивой борьбой и обгонами, но дальше 12-го места уфимский пилот прорваться не сумел. Однако, учитывая его старт с последнего места, это можно считать успехом, хотя и очков в свою копилку Квят не прибавил. Но не будем забывать, что финиш выше напарника — это первостепенная цель для гонщика не самой топовой команды. Так, Гран-при России для Даниила получилось удачным, пусть и с оговорками.

RACE CLASSIFICATION



Here's how a fantastic race at Sochi finished 👇#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/0BxYgnxbc0 — Formula 1 (@F1) September 29, 2019

С точки зрения ситуации в чемпионате мира всё становится ещё более очевидным. Шестой титул Хэмилтону можно отдавать уже сейчас, и теперь грандиозные семь чемпионств Шумахера — это не утопичная цель для британца, а вопрос ближайшего года. Если в "королевских гонках" не случится долгожданная революция.

Положение пилотов в чемпионате после Гран-при России