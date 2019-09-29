Овечкин стал ночным кошмаром вратарей в рекламе клюшки

В ролике российский хоккеист приходит в страшный сон голкипера и пугает его забитыми голами.

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин снялся в рекламе клюшки. В ролике российский бомбардир предстал в роли ночного кошмара вратарей. Он угрожающе появляется в тени и пугает стража ворот своим мощным броском. Когда голкипер просыпается в холодном поту, сидящий в его спальне Овечкин шёпотом говорит: "Засыпай".

Рекламу можно назвать основанной на реальных событиях, потому что броска Овечкина действительно давно боятся вратари всей НХЛ. Российский хоккеист — один из лидеров лиги по голам за всю её историю. На счету Овечкина 658 забитых шайб, это 13-й показатель в статистических выкладках всех времён.