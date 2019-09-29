Кононов покинул пост главного тренера "Спартака"

После поражения от "Оренбурга" наставник подал в отставку. И руководство её приняло.

Олег Кононов больше не является главным тренером московского "Спартака". После поражения от "Оренбурга", которое стало уже четвёртым подряд в РПЛ для красно-белых, специалист подал в отставку. Руководство её мгновенно приняло.

Олег Кононов покидает «Спартак»



Руководство ФК «Спартак-Москва» приняло отставку Олега Кононова, который сразу после матча против «Оренбурга» подал заявление об увольнении с поста главного тренера в связи с неудовлетворительными результатами команды. https://t.co/VSZVXo1mW4 pic.twitter.com/JNe6qb2uTm — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) September 29, 2019

К ближайшей игре "Спартак" будет готовить один из помощников Кононова Сергей Кузнецов.

Во время матча с "Оренбургом" фанаты клуба распевали нецензурные кричалки в адрес Кононова, призывая его покинуть команду. После игры наставник не явился на обязательное флеш-интервью и проигнорировал пресс-конференцию.

Тренер принял "Спартак" 12 ноября 2018 года, однако почти за год не сумел добиться с клубом серьёзных результатов. В РПЛ красно-белые стали пятыми, затем не смогли попасть в групповой этап Лиги Европы, а сейчас команда идёт на девятом месте в чемпионате России, имея в активе 14 очков после 11 туров. Любопытно, что предшественник Кононова Массимо Каррера был уволен, когда у "Спартака" было 18 очков после тех же 11 туров.