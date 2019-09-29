"Краснодар" прервал серию из трёх поражений

Быки добились домашней победы над тульским "Арсеналом" и вышли на четвёртое место.

"Краснодар" наконец-то сумел прервать чёрную полосу. После поражений от "Базеля", ЦСКА и "Нижнего Новгорода" с общим счётом 9:3 быки добыли победу в матче РПЛ с "Арсеналом" из Тулы.

На 38-й минуте русский бразилец Ари уверенно реализовал самостоятельно заработанный пенальти, открыв счёт.

А уже во второй половине игры Магомед-Шапи Сулейманов довёл преимущество своей команды до двух голов, в упор пробив ворота Левашова со второй попытки.

2:0 — "Краснодар" одерживает непростую победу над "Арсеналом", прерывает серию из трёх поражений подряд и выходит на четвёртое место в РПЛ. В активе быков 23 очка — столько же имеют "Локомотив", "Ростов" и "Зенит". Лидирует же ЦСКА: у армейцев 25 баллов после 11 туров.

РПЛ, 11-й тур.

"Краснодар" — "Арсенал" — 2:0.

Голы: Ари 38' (1:0, пен.), Сулейманов 63' (2:0).