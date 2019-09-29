Фанаты "Спартака" проводили Кононова словами "До свидания, трус"

Теперь уже экс-наставник московского клуба молча сел в машину и уехал со стадиона.

Момент выхода уволенного тренера "Спартака" Олега Кононова со стадиона попал на видео. Специалист молча покинул "Открытие-арену", сел в автомобиль на место пассажира и уехал. Болельщики при этом пытались до него докричаться.

— Кононов идёт. До свидания! Трус. Тренер. Бывший. Не считаешься, что ли, с людьми? — обращаются фанаты к Кононову, при этом сопровождая свою речь нецензурными выражениями.

Кононов был отправлен в отставку с поста главного тренера "Спартака" сразу после поражения от "Оренбурга", которое стало четвёртым подряд в РПЛ для московского клуба. Сейчас команда находится на девятом месте в таблице, имея 14 очков после 11 туров. Это худший результат для красно-белых с 2003 года.