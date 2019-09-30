Червиченко: Возвращения Карреры в "Спартак" никто и никогда не захочет!

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал Лайфу ситуацию, сложившуюся в красно-белой команде, а также назвал имена людей, способных вернуть "Спартаку" былое величие.

— Проблемы у "Спартака" закончатся ещё не очень скоро, поскольку у главного персонажа этой команды (владельца "Спартака" Леонида Федуна. — Прим. Лайфа) нет понимания, как структурно она должна выглядеть именно в спортивном плане. Во всех остальных аспектах всё замечательно, кроме построения спортивного сектора, — начал он. — Директора подбираются по каким-то личным критериям. Профессионализма в таких людях мало. Ранее эти специалисты никакие клубы к каким-то вершинам или наградам не приводили. В "Спартаке" постоянно всё проходит на стадии эксперимента. Игроки больше приобретаются по имиджевой составляющей, нежели футбольной. Пока там не будет серьёзного и жёсткого руководителя, который сможет на равных разговаривать с хозяином клуба, пока не появится такой же тренер, который так же жёстко будет отстаивать свои позиции, а не гундосить, ничего хорошего ждать не приходится.

Червиченко назвал своих кандидатов, которые, по мнению эксперта, смогли бы вытащить "Спартак" из сложившейся ситуации.

— В первую очередь я считаю, что "Спартаку" нужен русскоязычный тренер и он должен быть с характером. У меня две кандидатуры — Бердыев или Парфёнов. Бердыев доказал, что структурно может построить любую команду и заставить её играть на самом высоком уровне. Парфёнов же в "Урале" достаточно удачно работает. "Урал" может обыграть кого угодно, показывает хорошую игру. Может, конечно, и провалиться, как в матче с ЦСКА, но с таким же успехом может вынести и лидера. Самое главное — там видна игра, там видно понимание процесса. И он спартаковец. Это тоже очень важный момент, который отмечают все ветераны "Спартака". Поэтому, если мы говорим о российских тренерах, то вот эти две кандидатуры, на мой взгляд, помогли бы "Спартаку" исправить ситуацию. Если же говорить об иностранных специалистах, то список можно писать до вечера, — отметил он.

Функционер высказался против возвращения Массимо Карреры на пост главного тренера "Спартака".

— Давайте руководствоваться только фактами, оставив эмоции в стороне. Если он такой хороший тренер, то почему он год болтается без дела? Заслуга его в чемпионстве "Спартака", конечно же, есть, но она далеко не на первых ролях. Там больше была заслуга самих футболистов, которые прыгнули выше головы. И если вспоминать, что вокруг Карреры творилось в конце его работы, вся вот эта внутренняя возня, которая не красит "Спартак", то я абсолютно уверен, что возвращения Массимо на пост главного тренера "народной команды" никто и никогда не захочет, — резюмировал Червиченко.