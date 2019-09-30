Сёмин — Лайфу: Мы не допустим прошлых ошибок в игре с "Атлетико"

Главный тренер московского "Локомотива" рассказал о настрое команды на второй матч группового этапа ЛЧ.

Второй соперник "Локомотива" в этой Лиге чемпионов — мадридский "Атлетико", который дважды крупно обыграл железнодорожников в матчах Лиги Европы в 2018 году (3:0, 5:1). Сейчас красно-зелёные намерены не повторять прошлых ошибок. Об этом на предматчевой пресс-конференции сказал главный тренер "Локо" Юрий Сёмин, отвечая на вопрос Лайфа.

— Юрий Палыч, после матчей 2018 года, на ваш взгляд, как изменились обе команды? Стал ли сильнее "Локомотив", стал ли сильнее "Атлетико"? И после эмоциональных побед над "Байером" и "Зенитом" есть ли у команды такое куражное настроение, что сейчас можно обыграть кого угодно: хоть "Атлетико", хоть "Ювентус"?

— Да, у нас очень хорошее настроение, мы провели два великолепных матча. Мы обязательно должны учесть ошибки, которые мы допускали полтора года назад. А самый важный момент в футболе — это не то, что было вчера, не то, что будет завтра. Самое важное — это 90 минут матча, и именно в это время мы должны быть максимально сконцентрированы и не допустить прошлых ошибок. А дальше — жизнь покажет, — резюмировал Сёмин.

Матч между "Локомотивом" и "Атлетико" состоится завтра, 1 октября, на стадионе "РЖД-арена" в Москве, начало — в 22:00 по московскому времени.