Стал известен состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром

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Фото © РФС

В рамках предстоящего сбора подопечные Станислава Черчесова проведут два матча в отборе на Евро-2020. 10 октября в "Лужниках" мы сыграем с Шотландией, а 13 октября — на выезде с Кипром.

На официальном сайте РФС опубликовали состав сборной России по футболу на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

Среди вратарей всё без изменений: Маринато Гилерме ("Локомотив"), Андрей Лунёв ("Зенит") и Сослан Джанаев ("Сочи").

К защитникам добавился Дмитрий Чистяков, весь состав такой: Георгий Джикия ("Спартак"), Максим Беляев ("Арсенал"), Вячеслав Караваев ("Зенит"), Сергей Петров ("Краснодар"), Фёдор Кудряшов ("Сочи"), Андрей Семёнов ("Ахмат"), Марио Фернандес (ЦСКА) и Дмитрий Чистяков ("Ростов").

Среди полузащитников впервые вызван Жемалетдинов: Александр Головин ("Монако"), Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — "Спартак"), Алексей Ионов ("Ростов"), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — "Локомотив"), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все — "Зенит") и Денис Черышев ("Валенсия").

Состав нападающих прежний: Артём Дзюба ("Зенит"), Фёдор Смолов ("Локомотив") и Николай Комличенко ("Младе-Болеслав").

Сбор начнётся 6 октября на подмосковной базе в Новогорске.

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