Стал известен состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром

На официальном сайте РФС опубликовали состав сборной России по футболу на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Состав сборной России на матчи отборочного турнира ЧЕ2020 против Шотландии и Кипра!— Сборная России (@TeamRussia) September 30, 2019
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Среди вратарей всё без изменений: Маринато Гилерме ("Локомотив"), Андрей Лунёв ("Зенит") и Сослан Джанаев ("Сочи").
К защитникам добавился Дмитрий Чистяков, весь состав такой: Георгий Джикия ("Спартак"), Максим Беляев ("Арсенал"), Вячеслав Караваев ("Зенит"), Сергей Петров ("Краснодар"), Фёдор Кудряшов ("Сочи"), Андрей Семёнов ("Ахмат"), Марио Фернандес (ЦСКА) и Дмитрий Чистяков ("Ростов").
Среди полузащитников впервые вызван Жемалетдинов: Александр Головин ("Монако"), Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — "Спартак"), Алексей Ионов ("Ростов"), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — "Локомотив"), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все — "Зенит") и Денис Черышев ("Валенсия").
Состав нападающих прежний: Артём Дзюба ("Зенит"), Фёдор Смолов ("Локомотив") и Николай Комличенко ("Младе-Болеслав").
Сбор начнётся 6 октября на подмосковной базе в Новогорске.