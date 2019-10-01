Новый клуб Мамаева и две отставки. Главные итоги 11-го тура РПЛ

Матчи этого тура чемпионата России по футболу оказались богаты на события: Олег Кононов и Рашид Рахимов освободили свои должности, Павел Мамаев, вышедший по УДО, нашёл себе новую команду, а также появился новый лидер. Подробнее об этом — в нашем материале.

Все результаты:

"Крылья Советов" — "Тамбов" — 2:0

"Ростов" — "Динамо" — 3:0

"Локомотив" — "Зенит" — 1:0

"Урал" — ЦСКА — 0:3

"Рубин" — "Уфа" — 0:0

"Спартак" — "Оренбург" — 1:2

"Краснодар" — "Арсенал" — 2:0

"Сочи" — "Ахмат" — 2:0

Первый пошёл!

После поражения "Спартака" дома "Оренбургу" (1:2) главный тренер Олег Кононов не вышел ни на пресс-конференцию, ни на обязательное флеш-интервью для "Матч ТВ". Оказалось, что его нервы не выдержали и он подал в отставку. Руководство народной команды её приняло.

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В "Спартаке" он находился практически год, но помочь команде выкарабкаться так и не смог... Кто будет следующий — самый интригующий вопрос прямо сейчас.

Вторая отставка...

Однако отставка Кононова стала не единственной в этом туре... После матча "Ахмата" в Сочи наставник грозненцев Рашид Рахимов объявил в прямом эфире, что уходит. Его команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице, и им нужна встряска. Он сам признал это.

Практически сразу же "Ахмат" объявил, что новым наставником будет Игорь Шалимов. Сможет ли он встряхнуть команду, узнаем уже скоро.

Переезд Мамаева в Ростов

Ещё одной громкой новостью стало подписание контракта Павла Мамаева с "Ростовом". После выхода на свободу был расторгнут контракт с "Краснодаром", после чего он пустился на поиски новой команды. И длилось это недолго.

Интересное наблюдение: обычно из тюрьмы выходят люди и не могут работу найти, а за Кокориным и Мамаевым очередь. Они целый год ели доширак, печеньки. Это говорит об уровне других российских футболистов Андрей Аршавин

После разгромной победы "Ростова" над "Динамо" Мамаева представили болельщикам. Совсем скоро он приступит к тренировкам с новой командой, которая является одним из лидеров в этом сезоне. Вполне возможно, что Мамаев после тюрьмы повесит на шею медаль золотого или серебряного отлива. Ведь ростовчане отлично смотрятся в этом сезоне.

Новый лидер

ЦСКА на домашней арене разгромил "Урал" (3:0) и стал единоличным лидером чемпионата. Армейцы тихо, но верно идут к своей цели, оставляя позади "Зенит", "Локомотив", "Ростов" и "Краснодар".

Матч тура

Матч "Локомотив" — "Зенит" хоть и закончился победой железнодорожников с минимальным преимуществом, но получился ярким. И виной тому стала работа VAR. После видеоповтора были отменены два гола!

Плюс VAR довёл до гнева Фёдора Смолова. Форвард в перерыве матча жёстко высказался о "Зените". Позже он, конечно, извинился, признал, что сказал всё на эмоциях.

Таблица после 12 туров