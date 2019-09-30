"Была подкожная дрожь". Мамаев дал первое интервью после выхода на свободу

Футболист Павел Мамаев дал первое после выхода из тюрьмы интервью собственной жене Алане. Мы посмотрели видео и публикуем главные цитаты из него.

— Ощущения были непонятные сначала. Очень долго ждали того дня, когда объявят, что нас выпускают. Каждый день был в тревоге, пока не наступило 17-е число. Пусть это и было маловероятно, но мы в любой момент ждали подвоха от прокуратуры, но его не оказалось, — начал Мамаев.

Рассказал футболист и о быте в колонии.

— Спали на таких железных спальных местах, на которые кладётся матрас. В простонародье они шконки называются. Ели по-разному всегда: и баланду пробовали, и сами себе готовили. Вкусная ли была баланда? Кстати, нормальная! Мы её нечасто ели, но ели, — отметил он. — Нас никто не бил, и лично я не видел своими глазами, чтобы кого-то били или избивали. Рассказывают только всякое про разные сезоны, лагеря...

Также Павел рассказал, что в Бутырке и колонии ему часто рассказывали про жену, чем занимается. Вспомнил он и про свои первые эмоции после выхода на свободу.

— Мы всего 11,5 месяца отсидели, не понимаю, что чувствуют те, кто долго сидел. Мы вышли, и нет распорядка дня, телефон в руке. Утром проснулся в шесть утра как на построение. Такая подкожная дрожь была...

Горит Мамаев и желанием выйти на поле как можно скорее.

— Дискомфорта нет, потому что я не тренировался активно, но на общефизическом уровне чувствую себя нормально. Начинать не боюсь. Мы там каждый день в футбол играли. Я уверен, что всё будет хорошо, и не переживаю. Но внутри всё свербит. Хочется уже выйти на поле и заниматься любимым делом, — признался он.

На вопрос, как так получилось, что они с Кокориным не в первый раз попали в скандальную ситуацию, он ответил немногословно.

— Ну, так получилось. За Сашу ничего говорить не буду. Все в жизни оступаются и в какие-то моменты делают что-то не так.

Напоследок Мамаев также ответил всем, кто пишет его жене о том, что он не поменяется и будет изменять и дебоширить.

— Не нужно копаться в грязном белье чужой семьи. Знаешь, счастливые люди — это те, кто не смотрит на проблемы других людей. Я попытаюсь разобраться в себе и своей семье, потому что я считаю, что у нас многое было не так. Нам многое надо изменить. У меня есть желание сделать всё таким образом, чтобы мы были счастливы, — заключил он.