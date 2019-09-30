Дебют Кудряшова в ММА отложен из-за травмы

На Кудряшова в четырёх унцевых перчатках хотелось посмотреть как любителям бокса, так и смешанных единоборств. Дмитрий — прирождённый панчер и при правильном менеджменте мог бы добиться больших высот в ММА, но пока что об этом можно будет только мечтать. Захочет ли в будущем спортсмен вновь задуматься о дебюте в смешанных единоборствах (или всё же сконцентрируется на родном боксе) — вопрос, ответ на который не знает пока и сам Кудряшов.
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🔥❌Дмитрий Кудряшов во время контрольного спарринга сломал нос и выбывает из карда и поединка против Артура Горлова. Дебют "Русской Кувалды" в ММА переносится на более поздний срок. Мэйн ивентом FNG 94 становится бой в супер тяжёлом весе между чемпионом Европы по боевому самбо Максимом Новосёловым и мастером спорта по вольной борьбе из Калининграда Дмитрием Смоляковым. В со-главном событии зрители увидят поединок за титул временного чемпиона FNC в легчайшем весе между Евгением Игнатьевым и Никитой Михайловым. #дмитрийкудряшов #кудряшов #fng #fightnightsglobal
Что касается Артура Горлова, то, по информации Лайфа, прибалтийский кикбоксер выразил принципиальное желание дождаться выздоровления Дмитрия и не выходить в клетку с кем-то другим. К примеру, компания Fight Nights Global предлагала в качестве альтернативы Владимира Минеева, но этот вариант не устроил Горлова.
Что касается главного события FNG 94, то теперь им станет бой в тяжёлом весе между экс-бойцом UFC Дмитрием Смоляковым и известным в бойцовских кругах тренером по самообороне, чемпионом Европы по боевому самбо Максимом Новосёловым.
В соглавном событии вечера зрители увидят поединок за титул чемпиона Fight Nights Global в легчайшем весе (61,2 кг) между Евгением Игнатьевым и Никитой Михайловым.