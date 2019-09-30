Тренер "Атлетико" Симеоне: Сёмин — мощная личность, мы знаем его возможности

Наставник мадридского клуба в преддверии игры с "Локомотивом" выдал комплимент своему коллеге.

На пресс-конференции перед игрой с "Локомотивом" в Лиге чемпионов главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне предположил, каким будет матч. По его словам, поединок может получиться тягучим, потому что обе команды лучше играют в обороне, а "Локо" к тому же лишён главных атакующих креативщиков — братьев Миранчуков.

— Вполне возможно, что завтра будет оборонительная игра, но я хочу сказать другое: "Локомотив" смотрелся здорово в Леверкузене! Команда, когда нужно, садилась вниз, когда нужно, играла высоко, работали прессинг, стандарты, хорошо двигался мяч. Сёмин — тренер с великолепной историей, мощная личность, мы знаем его возможности, — заявил Диего Симеоне.

Матч между "Локомотивом" и "Атлетико" в рамках Лиги чемпионов УЕФА состоится завтра, 1 октября, на стадионе "РЖД-арена" в Москве, начало — в 21:55 по московскому времени.