Футболисты "Атлетико" устроили испанские "догонялки" под московским дождём

В тренировке перед матчем с "Локомотивом" принимали участие все основные игроки мадридцев.

Мадридский "Атлетико" опробовал газон московской "РЖД-арены", где ему завтра предстоит сыграть с местным "Локомотивом". В последние дни в российской столице потеплело, но до испанских +30 всё ещё далеко. А прямо перед началом тренировки "матрасников" ещё и начал моросить дождь.

Однако ни главного тренера Диего Симеоне, ни его парней такая погода не смутила: футболисты, основательно утеплившись, вышли на газон. В программу 15-минутной открытой части тренировки помимо традиционных разогревающих упражнений вошла ещё и занятная игра. Футболисты продемонстрировали своего рода догонялки, где нужно проявить ловкость и быстроту мышления — на поле эти качества обязательно пригодятся.

Матч Лиги чемпионов между "Локомотивом" и "Атлетико" состоится завтра, 1 октября, на "РЖД-арене" в Москве, начало в 21:55 по московскому времени.