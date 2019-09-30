"Авангард" нанёс "Магнитке" десятое поражение в сезоне

Две заброшенные шайбы и результативная передача нападающего "ястребов" Сергея Шумакова оставили "Металлург" на последнем месте в Восточной конференции.

В Балашихе завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором омский "Авангард" со счётом 3:2 обыграл магнитогорский "Металлург". Это поражение стало десятым для "сталеваров" с начала регулярки и восьмым после назначения Ильи Воробьёва главным тренером команды.

Хозяева площадки открыли счёт на 13-й минуте матча. Автором шайбы стал канадский нападающий "Авангарда" Тэйлор Бек — 1:0

Во втором отрезке игры "Металлург" пропустил ещё дважды. На седьмой минуте периода Сергей Шумаков использовал удаление магнитогорцев — 2:0. А спустя пять минут он же забросил третью шайбу в ворота гостей — 3:0.

"Металлург" сумел размочить счёт в заключительном периоде. Владимир Галузин подарил надежду "сталеварам", хорошо сыграв на добивании — 3:1.

На последней минуте основного времени матча нападающий гостей Эрик О' Делл сократил отставание своей команды до минимума, но на большее подопечным Ильи Воробьёва не хватило времени. 3:2 — "Авангард" наносит десятое поражение "Металлургу", который с шестью набранными очками остаётся на последнем месте в Восточной конференции. "Авангард", заработав два балла, занимает вторую строчку на Востоке.

КХЛ. Регулярный чемпионат 2019/20