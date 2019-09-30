"Авангард" нанёс "Магнитке" десятое поражение в сезоне

В Балашихе завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором омский "Авангард" со счётом 3:2 обыграл магнитогорский "Металлург". Это поражение стало десятым для "сталеваров" с начала регулярки и восьмым после назначения Ильи Воробьёва главным тренером команды.
Хозяева площадки открыли счёт на 13-й минуте матча. Автором шайбы стал канадский нападающий "Авангарда" Тэйлор Бек — 1:0
Во втором отрезке игры "Металлург" пропустил ещё дважды. На седьмой минуте периода Сергей Шумаков использовал удаление магнитогорцев — 2:0. А спустя пять минут он же забросил третью шайбу в ворота гостей — 3:0.
"Металлург" сумел размочить счёт в заключительном периоде. Владимир Галузин подарил надежду "сталеварам", хорошо сыграв на добивании — 3:1.
На последней минуте основного времени матча нападающий гостей Эрик О' Делл сократил отставание своей команды до минимума, но на большее подопечным Ильи Воробьёва не хватило времени. 3:2 — "Авангард" наносит десятое поражение "Металлургу", который с шестью набранными очками остаётся на последнем месте в Восточной конференции. "Авангард", заработав два балла, занимает вторую строчку на Востоке.
КХЛ. Регулярный чемпионат 2019/20
- "Авангард" (Омск) — "Металлург" (Магнитогорск) — 3:2
- "Динамо" (Рига) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:3
- "Динамо" (Москва) — "Йокерит" (Хельсинки) — 1:2 ОТ
- "Ак Барс" (Казань) — "Нефтехимик" (Нижнекамск) — 3:2
- "Адмирал" (Владивосток) — "Сибирь" (Новосибирск) — 3:2 Б
- "Барыс" (Нур-Султан) — "Куньлунь РС" (Пекин) — 2:5