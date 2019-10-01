Тарасенко и Барбашёву вручили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли

За два дня до старта регулярного чемпионата НХЛ действующие чемпионы получили свои чемпионские перстни.

Хоккеистам "Сент-Луис Блюз" на торжественном ужине команды вручили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли сезона 2018/2019.

Большую роль в победе "музыкантов" сыграли два россиянина Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв, которые впервые стали обладателями Кубка Стэнли. Спортсмены поспешили разделить свою радость с подписчиками в Сети.

Напомним, в минувшем сезоне "Сент-Луис Блюз" впервые в своей истории завоевал Кубок Стэнли. В финальной серии "музыканты" со счётом 4-3 обыграли "Бостон Брюинз". В плей-офф Владимир Тарасенко принял участие в 26 играх, набрав 17 (11+6) очков за результативность. На счету Ивана Барбашёва 6 (3+3) баллов в 25 матчах на вылет. В сентябре Барбашёв продлил соглашение с "Блюз" на два года, согласно которому будет зарабатывать $1,475 млн в год.