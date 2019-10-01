Билан споёт в "Лужниках" перед футбольным матчем Россия — Шотландия

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Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Помимо выступления певца болельщиков ждёт большая развлекательная программа. Можно будет получить автографы звёзд российского футбола и послушать симфонический оркестр.

Сборная России в "Инстаграме" анонсировала выступление популярного артиста перед матчем отборочного турнира на чемпионат Европы — 2020 в "Лужниках", но не назвала его имя. Правда, дала подсказку: в музыкальном мире он чемпион Европы. Все быстро угадали, что это Дима Билан, который в 2008 году выигрывал Евровидение.

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Позже РФС официально объявил программу с участием Билана.

Напомним, что матч Россия — Шотландия состоится 10 октября в Москве. Начнётся игра в 21:45 (мск). Начало развлекательной программы в 19:00.

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