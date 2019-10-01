Сёмин против Симеоне. Готов ли "Локомотив" к матчу с суперклубом?

Московский "Локомотив" во втором матче группового этапа Лиги чемпионов встречается с одним из лучших клубов мира — мадридским "Атлетико". Насколько российский клуб готов к серьёзному экзамену — в материале Лайфа.

Главные тренеры московского "Локомотива" и мадридского "Атлетико" — практически братья-близнецы. И совершенно неважно, что одному — 72 года, а другому — 49. Оба спокойные и рассудительные в жизни, но при этом взрывные на поле. Именно с их именами связаны все крупные успехи в истории железнодорожников и "матрасников". И даже фонетически фамилии тренеров похожи — Сёмин и Симеоне.

На предыгровых пресс-конференциях эти фамилии звучат чаще любых других, хотя в обеих командах полно звёзд. Когда капитана "Локомотива" Ведрана Чорлуку спрашивают, кто, на его взгляд, самый опасный игрок "Атлетико", хорват не задумываясь отвечает: "Симеоне".

Сам же Симеоне вспоминает Юрия Сёмина даже без тематического вопроса. Ещё в 2018 году аргентинец комплиментарно высказался о коллеге, отмечая его весомый вклад в футбол и мощную игру его команды. В этот раз Диего снова сделал реверанс в сторону своего визави.

"Локомотив" смотрелся здорово в Леверкузене! Команда, когда нужно, садилась вниз, когда нужно, играла высоко, работали прессинг, стандарты, хорошо двигался мяч. Сёмин — тренер с великолепной историей, мощная личность, мы знаем его возможности Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне Фото © LIFE

Однако весь этот пиетет — только до момента начала матча. Во время игры и Симеоне, и его "Атлетико" — безжалостная машина для уничтожения соперника. Во всяком случае, именно так было во время последних встреч между москвичами и мадридцами. "Атлетико" дважды победил с общим счётом 8:1, а затем закономерно довёл лигоевропейскую кампанию до завоевания трофея.

Сейчас команды изменились. На первый взгляд кажется, что в худшую сторону, ведь "Атлетико" потерял своего лучшего игрока последних сезонов Антуана Гризманна, а в "Локомотиве" уже не зажигает Мануэл Фернандеш, тащивший команду в том самом розыгрыше Лиги Европы. Однако если взглянуть на реальное положение дел, то обе команды — лидеры в своих чемпионатах ("Локо" отстаёт от первого места на два очка, "Атлетико" — на одно). А это значит, что сегодняшняя встреча в Москве — это абсолютная tabula rasa.

Мы обязательно должны учесть ошибки, которые допускали полтора года назад. Самое важное в футболе — это не вчера или завтра, а 90 минут матча, и именно в это время мы должны быть максимально сконцентрированы. А дальше — жизнь покажет Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин Фото © LIFE

Получится ли у "Локо" безошибочно сыграть против одного из лучших клубов мира, занимающего второе место в рейтинге УЕФА, покажет сегодняшняя игра. Но, даже несмотря на кучу титулов и регалий мадридцев, на первом месте в группе сейчас идут именно москвичи. И сегодня у "Локо" будет ещё одно важное преимущество — родной дом. Красно-зелёные не стали пугать испанцев "Лужниками", решив проводить домашние матчи Лиги чемпионов на "РЖД-арене". Так что, когда сегодня на стадионе будет раздаваться "Это наше Черкизово!", "Атлетико" придётся несладко.

Лига чемпионов, групповой этап, второй тур

Группа D

"Локомотив" — "Атлетико"

"РЖД-арена", Москва

22:00 по мск