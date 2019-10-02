Семак хоронил "Бенфику", будучи игроком. Теперь попробует это сделать как тренер

Петербургский "Зенит" продолжает борьбу в Лиге чемпионов. На этот раз сине-бело-голубые встретятся с португальской "Бенфикой" на стадионе "Газпром-арена". Рассказываем главное об этом противостоянии.

"Зенит" и "Бенфика" хорошо знакомы: команды встречались на поле шесть раз. Все матчи состоялись в рамках Лиги чемпионов, но на разных этапах. И если смотреть статистику, то команды очень равные. Вот смотрите: у обеих по три победы, забили они другу другу по семь голов и самые крупные победы у них были со счётом 2:0!

В феврале 2012-го клубы впервые встретились на поле. "Зенит" тогда победил со счётом 3:2, а один из голов забил нынешний главный тренер команды Сергей Семак. "Зенит" даже вспомнил все голы, включая этот, которые были забиты "Бенфике".

Трансферы

Сближают эти команды и громкие трансферы. Так в 2012 году "Зенит" купил у "Бенфики" бельгийского хавбека Акселя Витселя, который на протяжении четырёх лет блистал в Петербурге. Сумма сделки составила €40 млн, она до сих пор считается одной из самых дорогих в России.

В 2014-м сине-бело-голубые купили у них же аргентинца Эсекьеля Гарая. Сумма была не такой большой — €6 млн, однако португальцы получили за него всего 40% от сделки, половина ушла мадридскому "Реалу", а остальные 10% — агентам. Громким вышел скандал, который начал "Реал". Королевский клуб подал в суд из-за трансфера Гарая. Их не устроила маленькая цена, за которую он был продан в "Зенит", в то время как "Бавария" предлагала в два раза больше — 15 млн. Но суд не нашёл в этом деле ничего запретного.

Сегодняшнее положение дел

"Бенфика" после семи туров в чемпионате Португалии делит второе место в турнирной таблице с "Порту", уступая лишь одно очко "Фамаликану". Интересно, что за семь матчей "орлы" забили 16 голов и пропустили всего три мяча. В первом туре Лиги чемпионов португальцы уступили "Лейпцигу" со счётом 1:2.

"Зенит" также делит второе место в чемпионате России, но сразу с тремя клубами. За 11 матчей петербуржцы забили 18 голов и пропустили пять мячей. А на старте ЛЧ сыграли вничью с "Лионом" (1:1).

Как мы видим, противники достаточно равные. А значит матч получится интригующим!

Лига чемпионов. Групповой этап. 2-й тур

"Зенит" — "Бенфика"

Стадион "Газпром-арена", Санкт-Петербург

Начало: 22:00 (мск)

Прямая трансляция: "Матч ТВ"