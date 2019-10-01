Семак — о матче с "Бенфикой": Будет сложно, но мы готовы

Главный тренер петербургского "Зенита" поделился мнением о предстоящем сопернике его команды в Лиге чемпионов.

— "Бенфика" — это один из лидеров футбола Португалии. Это команда с большой историей, которая всегда стремится быть лучшей. Нас ждёт интересный матч, — отметил Сергей Семак на предматчевой пресс-конференции. — "Бенфика" не злоупотребляет контролем мяча. Их футболисты стараются быстро атаковать и использовать фланги. Конечно, нам будет сложно, но мы готовы к этой игре. Мы долго ждали этот матч и завтра отдадим все силы для победы.

Также он рассказал о состоянии некоторых игроков.

— Малкома в завтрашнем матче ждать не стоит. Мы надеемся, что Азмун будет смотреться лучше, чем в прошлой игре. Хоть он и пропустил немного времени, — сказал Семак.

Напомним, что матч "Зенит" — "Бенфика" состоится завтра, 2 октября, в Санкт-Петербурге. Начало матча в 22:00 (мск).