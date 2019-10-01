Чуррос, фламенко и бык. Испанские страсти перед матчем "Локо" — "Атлетико"

В гости к столичному "Локомотиву" приехал мадридский "Атлетико", и российский клуб решил всех познакомить с испанской культурой. Перед матчем можно было попробовать чуррос и паэлью.
Были даже быки. Пусть и не настоящие, зато на них каждый мог сделать надпись!
Для болельщиков также показали национальный испанский танец фламенко.
Немного Испании перед #ЛокомотивАтлетико pic.twitter.com/oB0qcH8gCP— Life | Спорт (@sport_lf) October 1, 2019
Артисты на ходулях также были одеты в испанские костюмы.
Матч между "Локомотивом" и "Атлетико" проходит в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.