Чуррос, фламенко и бык. Испанские страсти перед матчем "Локо" — "Атлетико"

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Фото © LIFE

Организаторы приготовили насыщенную программу перед матчем Лиги чемпионов в Москве.

В гости к столичному "Локомотиву" приехал мадридский "Атлетико", и российский клуб решил всех познакомить с испанской культурой. Перед матчем можно было попробовать чуррос и паэлью.

<p>Фото © LIFE</p>

<p>Фото © LIFE</p>

Были даже быки. Пусть и не настоящие, зато на них каждый мог сделать надпись!

<p>Фото © LIFE</p>

Для болельщиков также показали национальный испанский танец фламенко.

Артисты на ходулях также были одеты в испанские костюмы.

<p>Фото © LIFE</p>

Матч между "Локомотивом" и "Атлетико" проходит в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

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