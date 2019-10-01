Чуррос, фламенко и бык. Испанские страсти перед матчем "Локо" — "Атлетико"

Организаторы приготовили насыщенную программу перед матчем Лиги чемпионов в Москве.

В гости к столичному "Локомотиву" приехал мадридский "Атлетико", и российский клуб решил всех познакомить с испанской культурой. Перед матчем можно было попробовать чуррос и паэлью.

Были даже быки. Пусть и не настоящие, зато на них каждый мог сделать надпись!

Для болельщиков также показали национальный испанский танец фламенко.

Артисты на ходулях также были одеты в испанские костюмы.

Матч между "Локомотивом" и "Атлетико" проходит в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.