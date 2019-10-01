"Спартак" уступил ЦСКА в хоккейном дерби

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский "Спартак" со счётом 3:9 проиграл столичному ЦСКА.

Спартаковцы вышли вперёд на восьмой минуте встречи — точным броском от синей линии отметился Дмитрий Вишневский — 1:0.

Не прошло и 15 секунд, как армейцы счёт сравняли: Линден Вей с пятака отправил шайбу в ворота Юлиуса Гудачека — 1:1. Спустя пять минут благодаря точному попаданию Сергея Калинина ЦСКА повёл в счёте — 1:2.

На старте второй двадцатиминутки "Спартак" усилиями Максима Гончарова заставил голкипера армейцев Илью Сорокина капитулировать во второй раз в этот вечер — 2:2!

Далее во втором периоде забивали только армейцы. Четыре шайбы побывали в воротах спартаковцев. Их авторами стали Константин Окулов, Михаил Григоренко (дубль) и Иржи Секач — 2:6.

На первой минуте третьего периода спартаковцы сократили разрыв в счёте: с передачи Робина Ганзла шайбу забросил Мартиньш Карсумс — 3:6.

ЦСКА довольно быстро восстановил преимущество в четыре шайбы, гол забил Кирилл Капризов — 3:7. А через две минуты Иржи Секач реализовал большинство армейцев, отличившись во второй раз в матче — 3:8.

За восемь минут до финальной сирены с армейской трибуны на лёд полетели кепки — это Кирилл Капризов выиграл очную дуэль у спартаковского вратаря, оформив хет-трик — 3:9.

Больше зрители голов в этом матче не увидели. 9:3 — уверенная победа ЦСКА.

КХЛ. Регулярный чемпионат 2019/20

"Спартак" — ЦСКА — 3:9

"Автомобилист" — "Локомотив" — 4:1

"Салават Юлаев" — "Торпедо" — 5:1