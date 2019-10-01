"Спартак" уступил ЦСКА в хоккейном дерби

Спартаковцы вышли вперёд на восьмой минуте встречи — точным броском от синей линии отметился Дмитрий Вишневский — 1:0.
🏒Шайба Дмитрия Вишневского (1:0)🚨 pic.twitter.com/q8QCjzAYUM— Spartak Moscow (@spartak_hc) October 1, 2019
Не прошло и 15 секунд, как армейцы счёт сравняли: Линден Вей с пятака отправил шайбу в ворота Юлиуса Гудачека — 1:1. Спустя пять минут благодаря точному попаданию Сергея Калинина ЦСКА повёл в счёте — 1:2.
На старте второй двадцатиминутки "Спартак" усилиями Максима Гончарова заставил голкипера армейцев Илью Сорокина капитулировать во второй раз в этот вечер — 2:2!
🏒Шайба Максима Гончарова (2:2)🚨 pic.twitter.com/g9id5NrSuw— Spartak Moscow (@spartak_hc) October 1, 2019
Далее во втором периоде забивали только армейцы. Четыре шайбы побывали в воротах спартаковцев. Их авторами стали Константин Окулов, Михаил Григоренко (дубль) и Иржи Секач — 2:6.
На первой минуте третьего периода спартаковцы сократили разрыв в счёте: с передачи Робина Ганзла шайбу забросил Мартиньш Карсумс — 3:6.
ЦСКА довольно быстро восстановил преимущество в четыре шайбы, гол забил Кирилл Капризов — 3:7. А через две минуты Иржи Секач реализовал большинство армейцев, отличившись во второй раз в матче — 3:8.
За восемь минут до финальной сирены с армейской трибуны на лёд полетели кепки — это Кирилл Капризов выиграл очную дуэль у спартаковского вратаря, оформив хет-трик — 3:9.
Больше зрители голов в этом матче не увидели. 9:3 — уверенная победа ЦСКА.
КХЛ. Регулярный чемпионат 2019/20
"Спартак" — ЦСКА — 3:9
"Автомобилист" — "Локомотив" — 4:1
"Салават Юлаев" — "Торпедо" — 5:1