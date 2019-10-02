Без чудес. "Локомотив" дома проиграл "Атлетико" в матче Лиги чемпионов

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Фото © Пресс-служба ФК "Локомотив"

Подопечные Юрия Сёмина на домашнем стадионе уступили гостям из Мадрида со счётом 0:2 в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Первый тайм получился боевым. Столичный "Локомотив" не испугался грозного соперника из Испании и пытался навязать борьбу. Конечно, противостоять одному из лидеров Ла Лиги было сложно, но нервничал даже Диего Симеоне, который регулярно выходил за пределы технической зоны.

<p>Фото © LIFE</p>

На второй тайм мадридцы вышли более агрессивными и уже на 48-й минуте открыли счёт. Сделал это Жоао Феликс, которого не только сравнивают с Криштиану Роналду, но пророчат ему будущее ярче, чем у прославленного португальца.

Спустя всего десять минут Томас забил второй гол в этом матче. Пас ему отдавал легендарный Диего Коста.

К сожалению, забить красно-зелёным сегодня не удалось. Судья зафиксировал 2:0 в пользу мадридцев.

Отметим, что очень мощной была поддержка болельщиков. Они не только огненно встретили команду перед игрой, но и во время встречи активно гнали команду вперёд. Скандировали фанаты не только свою знаменитую "Локо" в атаке...", но и даже спели "Катюшу". Это было очень патриотично.

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В параллельном матче туринский "Ювентус" разгромил "Байер" (3:0) и стал лидером группы D.

Лига чемпионов. 2-й тур

Групповой этап

"Локомотив" — "Атлетико" — 0:2

Голы: Феликс 48' (0:1), Томас 58' (0:2)

Группа D

  1. "Ювентус" — 4 (очка)
  2. Атлетико — 4
  3. Локомотив — 3
  4. Байер — 0
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