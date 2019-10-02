Без чудес. "Локомотив" дома проиграл "Атлетико" в матче Лиги чемпионов

Подопечные Юрия Сёмина на домашнем стадионе уступили гостям из Мадрида со счётом 0:2 в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Первый тайм получился боевым. Столичный "Локомотив" не испугался грозного соперника из Испании и пытался навязать борьбу. Конечно, противостоять одному из лидеров Ла Лиги было сложно, но нервничал даже Диего Симеоне, который регулярно выходил за пределы технической зоны.

На второй тайм мадридцы вышли более агрессивными и уже на 48-й минуте открыли счёт. Сделал это Жоао Феликс, которого не только сравнивают с Криштиану Роналду, но пророчат ему будущее ярче, чем у прославленного португальца.

Спустя всего десять минут Томас забил второй гол в этом матче. Пас ему отдавал легендарный Диего Коста.

Второй мяч «Атлетико». Диего Коста отчасти реабилитировался за промах, отдав голевуюhttps://t.co/rzGdXb3Xxp#ЛокоАтлетико pic.twitter.com/mfH5PKJTo1 — Матч ТВ (@MatchTV) October 1, 2019

К сожалению, забить красно-зелёным сегодня не удалось. Судья зафиксировал 2:0 в пользу мадридцев.

Отметим, что очень мощной была поддержка болельщиков. Они не только огненно встретили команду перед игрой, но и во время встречи активно гнали команду вперёд. Скандировали фанаты не только свою знаменитую "Локо" в атаке...", но и даже спели "Катюшу". Это было очень патриотично.

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В параллельном матче туринский "Ювентус" разгромил "Байер" (3:0) и стал лидером группы D.

Лига чемпионов. 2-й тур

Групповой этап

"Локомотив" — "Атлетико" — 0:2

Голы: Феликс 48' (0:1), Томас 58' (0:2)

Группа D