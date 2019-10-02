Главный тренер сборной Украины согласился возглавить "Милан" при двух условиях

Украинский наставник намерен сохранить свой пост в национальной команде и совмещать должности.

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко готов возглавить итальянский "Милан". Однако наставник обозначил клубу свои условия: продолжать пост в национальной сборной и приступить к работе в "Милане" не раньше ноября, когда закончится отбор на Евро-2020, сообщает итальянский журналист Танкреди Палмери.

BOOM! SHEVCHENKO GIVES HIS AGREEMENT TO JOIN MILAN!

But not now...



All details:https://t.co/5RAWLi18Jg — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) October 1, 2019

Шевченко прямо сейчас находится в Милане, но опровергает переговоры с клубом. Тем не менее инсайдеры настаивают на обратном.

— Люблю "Милан", но клуб не связывался со мной, сейчас я об этом не думаю. Я тренер сборной Украины, и все мои усилия сосредоточены на работе с национальной командой. Я хочу вывести команду на Евро-2020. Сейчас я здесь, в Милане, но это потому, что я слежу за украинскими игроками. После игры "Аталанты" я пойду на ужин с моими друзьями. Это просто общение, мы поддерживаем дружеские отношения, — сказал Шевченко в интервью Football Italia.

Шевченко — легенда "Милана". Вместе с клубом украинец выиграл чемпионат, кубок и суперкубок Италии, Лигу чемпионов и суперкубок УЕФА. Кроме того, будучи игроком "Милана", Шевченко выиграл "Золотой мяч" как лучший футболист Европы. Шевченко является вторым бомбардиром за всю историю итальянского клуба и введён в Зал славы россонери.

Сейчас миланцы отчаянно нуждаются во встряске, потому что на старте нового сезона серии А красно-чёрные выиграли лишь два матча из шести и находятся на 16-м месте в турнирной таблице.

Сборная Украины Андрея Шевченко возглавляет свою отборочную группу, где выступают также Португалия, Сербия, Люксембург и Литва. Жёлто-синие имеют отличные шансы выйти на Евро-2020 досрочно с первого места.