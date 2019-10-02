Опорник-бомбардир из "Локо" стал лучшим игроком РПЛ в сентябре

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Фото © Twitter/fclokomotiv

В каждом матче месяца полузащитник отметился каким-либо результативным действием.

Лучшим футболистом сентября в Российской премьер-лиге признали полузащитника "Локомотива" Гжегожа Крыховяка. Поляк в каждом из матчей этого месяца чем-то отметился: в играх с "Сочи" и "Зенитом" забил решающие голы, в матче с "Оренбургом" сделал результативную передачу.

В голосовании Крыховяк опередил футболистов ЦСКА Николу Влашича и Хёрдура Магнуссона, форварда "Зенита" Артёма Дзюбу и вратаря "Уфы" Александра Беленова.

В этом сезоне поляк — один из лучших бомбардиров РПЛ. Больше него забили только Александр Соболев из "Крыльев Советов" и Эльдор Шомуродов из "Ростова".

<p>Фото © <a href="https://premierliga.ru/players/scorers/" target="_blank">premierliga.ru</a></p>

Полузащитник мог и во вчерашнем матче Лиги чемпионов в очередной раз спасти "Локомотив", но его удар чудом отразил вратарь "Атлетико" Ян Облак. Железнодорожники в итоге уступили со счётом 0:2.

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