Опорник-бомбардир из "Локо" стал лучшим игроком РПЛ в сентябре

В каждом матче месяца полузащитник отметился каким-либо результативным действием.

Лучшим футболистом сентября в Российской премьер-лиге признали полузащитника "Локомотива" Гжегожа Крыховяка. Поляк в каждом из матчей этого месяца чем-то отметился: в играх с "Сочи" и "Зенитом" забил решающие голы, в матче с "Оренбургом" сделал результативную передачу.

🌟 @GrzegKrychowiak – Лучший игрок месяца в #РПЛ!



👏 В сентябре полузащитник «Локомотива» забил два гола в трёх матчах РПЛ и отдал одну голевую передачу!



🗳 Голосование:

✔ Эксперты РПЛ – Крыховяк

✔ Эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР – Крыховяк

✔ Болельщики – Влашич

⠀#ИгрокМесяцаРПЛ — Российская Премьер-Лига (@rfpl) October 2, 2019

В голосовании Крыховяк опередил футболистов ЦСКА Николу Влашича и Хёрдура Магнуссона, форварда "Зенита" Артёма Дзюбу и вратаря "Уфы" Александра Беленова.

В этом сезоне поляк — один из лучших бомбардиров РПЛ. Больше него забили только Александр Соболев из "Крыльев Советов" и Эльдор Шомуродов из "Ростова".

Полузащитник мог и во вчерашнем матче Лиги чемпионов в очередной раз спасти "Локомотив", но его удар чудом отразил вратарь "Атлетико" Ян Облак. Железнодорожники в итоге уступили со счётом 0:2.