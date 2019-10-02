Волшебный парашют Нобоа — самый красивый гол месяца в РПЛ

Футбольные болельщики, эксперты Российской премьер-лиги и канала "Матч Премьер" совместно определили лучший гол чемпионата России в сентябре. Самым-самым признали мяч эквадорского полузащитника "Сочи" Кристиана Нобоа в ворота "Ахмата". 34-летний игрок ловким парашютом отправил мяч через головы защитников и голкипера прямиком в ворота.
😍 Гол Кристиана Нобоа – лучший в сентябре!— Российская Премьер-Лига (@rfpl) October 2, 2019
📊 Напоминаем, Лучший гол месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР.#РПЛ #Нобоа #РПЛтопчик #ГолМесяцаРПЛ pic.twitter.com/uivXoJIlPr
Этот гол оказался не только очень красивым, но и важным. После него "Сочи" одержал третью победу в сезоне и покинул зону вылета, поднявшись на высокое 10-е место. А вот обыгранный сочинцами "Ахмат", напротив, свалился в подвал турнирной таблицы, из-за чего главный тренер грозненского клуба Рашид Рахимов решил покинуть свой пост, объявив об этом в прямом эфире.