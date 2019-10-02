Волшебный парашют Нобоа — самый красивый гол месяца в РПЛ

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Мяч эквадорского полузащитника — не только филигранный по исполнению, но и очень важный с турнирной точки зрения.

Футбольные болельщики, эксперты Российской премьер-лиги и канала "Матч Премьер" совместно определили лучший гол чемпионата России в сентябре. Самым-самым признали мяч эквадорского полузащитника "Сочи" Кристиана Нобоа в ворота "Ахмата". 34-летний игрок ловким парашютом отправил мяч через головы защитников и голкипера прямиком в ворота.

Этот гол оказался не только очень красивым, но и важным. После него "Сочи" одержал третью победу в сезоне и покинул зону вылета, поднявшись на высокое 10-е место. А вот обыгранный сочинцами "Ахмат", напротив, свалился в подвал турнирной таблицы, из-за чего главный тренер грозненского клуба Рашид Рахимов решил покинуть свой пост, объявив об этом в прямом эфире.

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