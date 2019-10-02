Чемпион НХЛ Немчинов: Русский хоккеист возьмёт Кубок Стэнли в этом сезоне!

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составах "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Нью-Джерси Девилз", нападающий Сергей Немчинов прокомментировал Лайфу грядущий старт регулярного чемпионата в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

— НХЛ всегда была непредсказуемой лигой, и этот сезон не исключение, —начал разговор специалист. — Кто бы мог подумать, что в минувшем сезоне "Сент-Луис Блюз", в декабре идя на последнем месте в регулярном чемпионате, впоследствии возьмёт и выиграет Кубок Стэнли. Претендентов на победу в этой лиге хватает. Многое будет зависеть от того, как кто пройдёт этот длинный марафон под названием регулярный чемпионат. Травмы, спады в игре, усиление состава во время чемпионата — всё это может сказаться на итоговом результате. Я думаю, этот сезон получится очень интересным для болельщиков.

Специалист назвал команды, которые, по его мнению, являются главными претендентами на победу в Кубке Стэнли.

— Если брать Восточную конференцию, то, конечно же, это "Вашингтон", "Питтсбург", "Торонто", "Тампа-Бэй". Ну опять же "Бостон" и "Айлендерс" — тоже сильные команды. Может, они играют не так ярко, зато частенько проходят по два-три раунда в плей-офф. А в прошлом году "Бостон" вообще в финале Кубка Стэнли играл. Поэтому как такую команду не ставить в число фаворитов?

— На Западе первым на ум как чемпион приходит обладатель Кубка Стэнли "Сент-Луис Блюз". Также отметил бы молодую команду "Калгари", которая подписала всех своих игроков. Думаю, они в этом году прибавят и сделают правильные выводы из поражения в первом раунде плей-офф минувшего сезона. Не будем забывать и о "Колорадо", которое это самое "Калгари" и обыграло. У лавин большая группа молодых и талантливых игроков, и они реально добавят в этом году. Если брать возрастные команды, то в первую очередь это "Даллас Старз" и "Сан-Хосе Шаркс". В их составах много опытных хоккеистов, и они явно делают ставку именно на этот сезон. Будет интересно за ними понаблюдать. Отметил бы ещё "Лос-Анджелес". Да, прошлый сезон команда провалила, но у них достаточно боевой и опытный состав. Плюс произошли изменения в менеджменте, пришёл новый советник для генерального менеджера Роба Блейка.

Также Немчинов не сомневается, что по итогам нового сезона главный трофей лиги вновь поднимет над головой кто-то из русских хоккеистов.

— Я уверен, что наших телезрителей будет ждать интересный турнир. Причём каждая игра будет по-своему захватывающей. Так как мы русские, то в первую очередь будем болеть за своих ребят, а их в этом году будет не меньше, чем в прошлом. На старте минувшего сезона их было 34 игрока, а в этом, если я не ошибаюсь, на один-два больше.

Сможет ли кто-то из них выиграть Кубок Стэнли? Конечно же, да. Наши ребята играют ведущие роли и выступают во всех командах, которые, в принципе, претендуют на завоевание этого трофея, — сказал Немчинов.