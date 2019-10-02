Роналду поставил очередной сумасшедший рекорд в ЛЧ

Португалец теперь стал лучшим игроком в истории турнира ещё и по количеству побед.

"Ювентус" накануне обыграл "Байер" в матче Лиги чемпионов — 3:0. Завершил разгром леверкузенцев португалец Криштиану Роналду. Этот гол стал для нападающего уже 127-м в данном турнире: он обновил собственный рекорд (у Месси — 112 голов).

Кроме того, результат игры с "Байером" позволил Роналду установить ещё одно сумасшедшее достижение. На счету португальца теперь 102 победы в ЛЧ, и он стал абсолютным лидером по этому показателю, обойдя испанца Икера Касильяса, у которого — 101 победа.

😎 Five-time winner Cristiano Ronaldo:



⚪️ 130 goals in European competition

⚫️ Scored against 33 different teams (joint record)#UCL pic.twitter.com/SQR9ZVtXGL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 1, 2019

Всего на счету Роналду в соревнованиях под эгидой УЕФА — 130 голов. Он забивал в ворота 33 разных команд, что тоже является рекордом.