Игрока "Манчестер Сити" обвиняют в расизме из-за шутки над одноклубником

"Пострадавший" уже написал письмо в защиту своего "обидчика", но футбольная ассоциация не прислушалась.

В Англии разгорелся расистский скандал на ровном месте. Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва в "Твиттере" пошутил над своим другом и одноклубником Бенжаменом Менди, сравнив его с талисманом испанского бренда по производству арахиса в шоколаде.

Сам Менди, который славится своим чувством юмора, оценил шутку и посмеялся над изобретательным сравнением.

😂😂😂 1-0👏🏾 for you will see — Benjamin Mendy (@benmendy23) September 22, 2019

Однако Футбольная ассоциация Англии обнаружила в шутке расизм и начала расследование. Чтобы его остановить, Менди даже написал специальное письмо, в котором объяснил, что твит его не задел. Однако английские футбольные чиновники всё равно выдвинули обвинения Силве, сообщает BBC .

Силва и Менди — большие друзья в жизни, однако португальцу теперь придётся отвечать за приятельскую шутку в адрес француза. В его сравнении обнаружили нарушение при отягчающих обстоятельствах, так как в нём была отсылка к расе, цвету кожи или национальности. У Силвы есть время до 9 октября, чтобы ответить на обвинения. Первой реакцией португальца были слова "Даже с друзьями не пошутить в наше время… Ну ребята", но затем он удалил как изначальный твит, так и ответ на него.