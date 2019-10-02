Экс-игрок "Зенита" Маркизио завершает карьеру

33-летний полузащитник больше не может играть в футбол на высоком уровне из-за травм.

Итальянский футболист Клаудио Маркизио решил завершить спортивную карьеру. 33-летний спортсмен не может больше играть в футбол из-за проблем со здоровьем. Полузащитник собирается объявить о своём решении завтра, 3 октября, на стадионе "Ювентуса" — родной для себя команды, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Маркизио — воспитанник "Ювентуса", отдавший туринскому клубу 25 лет своей жизни. Однако последней его командой был санкт-петербургский "Зенит". В сезоне 2018/2019 он провёл девять матчей, в которых забил два гола, и завоевал с клубом золотые медали РПЛ. 1 июля 2019 года Маркизио покинул "Зенит" и так и не смог найти новую команду.