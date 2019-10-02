Фигурист Коляда пропустит старт сезона из-за синусита

Спортсмен в прошлом году попал в больницу из-за этой болезни, чуть не пропустив чемпионат России.

У российского фигуриста Михаила Коляды снова проблемы со здоровьем. Из-за этого спортсмен пропустит старт соревновательного сезона.

— Призёр чемпионатов мира и Европы Михаил Коляда не сможет принять участие в соревнованиях в связи с необходимостью пройти курс лечения. Желаем Михаилу скорейшего выздоровления! — говорится на сайте Федерации фигурного катания на коньках.

Как рассказала ТАСС тренер фигуриста Валентина Чеботарёва, у Коляды снова обострился синусит. В октябре Михаилу предстоит перенести операцию, и на лёд он сможет вернуться только через месяц.

Та же проблема настигла Коляду перед чемпионатом России 2018 года. Тогда Михаил приехал на турнир сразу после операции и занял второе место. Однако командный чемпионат мира фигурист был вынужден пропустить.