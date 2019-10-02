Звёздные комментаторы будут освещать для россиян матчи НХЛ

Сергей Федотов, Владимир Дехтярёв — это далеко не весь список топовых хоккейных комментаторов, которые будут освещать НХЛ в России.

2 октября матчем "Сент-Луис Блюз" — "Вашингтон Кэпиталз" стартует регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Как ранее писал Лайф, все игры регулярки российский болельщик сможет бесплатно посмотреть на видеосервисе "Яндекса" по всей территории России.

Для российской публики на матчах будут работать такие известные комментаторы, как Александр Кузмак, Сергей Федотов, Владимир Дехтярёв, Дарья Миронова и другие профессиональные спортивные журналисты.

Помимо самих игр болельщики смогут насладиться:

повторами матчей, которые можно посмотреть в удобное время

короткими нарезками лучших моментов каждой игры

обзорами с лучшими моментами всех матчей игрового дня

включениями из студии, где комментаторы подробно разберут главный матч дня

еженедельной аналитической программой.

Регулярный чемпионат НХЛ завершится 4 апреля, после чего 16 лучших команд лиги начнут борьбу за главный клубный трофей — Кубок Стэнли.