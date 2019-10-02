"Локомотив" лишился двух игроков после матча с "Атлетико"

Рифат Жемалетдинов и Фёдор Смолов досрочно завершили игру Лиги чемпионов из-за травм.

Футбольный клуб "Локомотив" рассказал о состоянии двух игроков после матча с "Атлетико". Рифат Жемалетдинов получил травму мышц задней поверхности бедра, завтра ему предстоит пройти обследование. Ещё вчера главный тренер Юрий Сёмин сказал, что игрок почти наверняка не сможет отправиться в расположение сборной России, куда его вызвали впервые в карьере.

Что касается Фёдора Смолова, то он в игре с испанской командой повредил голеностоп. Нападающий вернётся в строй намного быстрее, чем Жемалетдинов, но ему потребуется какое-то время на восстановление.

Лазарет "Локомотива" в настоящее время и без того переполнен. Команде из-за различных травм не могут помочь Алексей и Антон Миранчуки, Джефферсон Фарфан, Михаил Лысов и Борис Ротенберг.

Напомним, что матч против "Атлетико" завершился поражением московской команды со счётом 0:2. "Локомотив" занимает третье место в группе Лиги чемпионов после "Ювентуса" и "Атлетико". Замыкает таблицу "Байер".