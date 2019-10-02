Кононова оштрафовали за прогул последней пресс-конференции в "Спартаке"

Экс-наставник московского клуба должен выплатить денежную сумму в размере 100 тысяч рублей.

Бывшего главного тренера московского "Спартака" Олега Кононова оштрафовали за неявку на флеш-интервью и пресс-конференцию после игры с "Оренбургом". Журналисты прождали специалиста около часа, однако он так и не явился ни на одно из обязательных мероприятий. Вскоре появилась новость о его отставке.

послематчевое интервью с Олегом Кононовым... pic.twitter.com/d3rkDwIrTm — ZhuraWell (@TimZhur) September 29, 2019

За прогул каждого мероприятия для прессы Кононову полагается штраф в размере 50 тысяч рублей, то есть 100 тысяч рублей суммарно, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на председателя контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артура Григорьянца.

Кроме того, "Спартак" тоже получил штрафы после этой игры из-за поведения болельщиков. Использование пиротехники оценили в 20 тысяч рублей, а нецензурные кричалки, которые звучали в адрес того же Кононова, — в 70 тысяч рублей.