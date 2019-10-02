Смолов приедет в сборную России, несмотря на травму

Нападающий "Локомотива" не завершил встречу с "Атлетико" из-за повреждения голеностопа.

Нападающий московского "Локомотива" Фёдор Смолов отправится в расположение сборной России по футболу, несмотря на повреждение, полученное в матче Лиги чемпионов против "Атлетико". Лечение травмы голеностопа не должно занять долгое время. Игрок может пропустить ближайший матч РПЛ против "Арсенала", но не сборы национальной команды.

— У Смолова небольшое растяжение. На сборную это точно не должно повлиять, он должен туда ехать. К сожалению, в отличие от Рифата, — цитирует ТАСС директора по связям с общественностью ФК "Локомотив" Кирилла Брейдо.

Полузащитник Рифат Жемалетдинов, который впервые в карьере получил вызов в сборную, напротив, сыграть не сможет. Его травма мышц задней поверхности бедра требует более длительного восстановления.

Сборная России сыграет с Шотландией 10 октября в Москве, с Кипром — 13 октября в Никосии.