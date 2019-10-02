СКА на выезде уступил "Ак Барсу"

Санкт-петербургский СКА проиграл "Ак Барсу" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра прошла в Казани и закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда.
В составе казанцев заброшенными шайбами отметились нападающие Артём и Эмиль Галимовы.
Тут не спасет даже лучший вратарь месяца. #АКБСКА pic.twitter.com/aj89ZiSxcl— КХЛ (@khl) October 2, 2019
У армейцев единственный гол на счету Алексея Бывальцева.
Надо еще! pic.twitter.com/gsdl0wyNgB— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) October 2, 2019
Набрав очередные два очка, "Ак Барс" занимает первое место в Восточной конференции.
КХЛ. Регулярный чемпионат 2019/20
- "Ак Барс" — СКА — 2:1
- "Нефтехимик" — "Йокерит" — 1:2
- "Адмирал" — "Сибирь" — 1:2
- "Динамо" М — "Северсталь" — 1:2 Б
- "Динамо" Р — "Авангард" — 0:7