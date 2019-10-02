СКА на выезде уступил "Ак Барсу"

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Фото © Twitter/hcSKA

Эта победа стала десятой для подопечных Дмитрия Квартальнова в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ.

Санкт-петербургский СКА проиграл "Ак Барсу" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра прошла в Казани и закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда.

В составе казанцев заброшенными шайбами отметились нападающие Артём и Эмиль Галимовы.

У армейцев единственный гол на счету Алексея Бывальцева.

Набрав очередные два очка, "Ак Барс" занимает первое место в Восточной конференции.

КХЛ. Регулярный чемпионат 2019/20

  • "Ак Барс" — СКА — 2:1
  • "Нефтехимик" — "Йокерит" — 1:2
  • "Адмирал" — "Сибирь" — 1:2
  • "Динамо" М — "Северсталь" — 1:2 Б
  • "Динамо" Р — "Авангард" — 0:7
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