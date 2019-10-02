"Зенит" растерзал "Бенфику" и возглавил группу в Лиге чемпионов

Футболисты петербургского клуба забили в ворота соперников три мяча, а пропустили лишь однажды.

Вся группа "Зенита" в этом розыгрыше Лиги чемпионов очень ровная, а конкретно португальская "Бенфика" — едва ли не сестра-близнец российского клуба. Игра действительно получилась очень равной по статистическим показателям. Однако в ключевые моменты лучше оказался питерский клуб, чем создал себе мощнейшее преимущество на табло.

На 21-й минуте встречи оборона "Бенфика" допустила ошибку, которую соперник не простил. Магомед Оздоев мгновенно вступил в прессинг и отобрал мяч, который подхватил и точно отправил в дальний угол Артём Дзюба — 1:0.

Этот счёт держался добрых 50 минут, пока не пришёл ещё один гол. Во время этого отрезка встречи казалось, что ближе к взятию ворот находится "Бенфика". Однако Сергей Семак вовремя сделал замену, и она сыграла: Вячеслав Караваев, только-только дебютировавший в ЛЧ, пролетел по флангу и прострелил вдоль ворот, после чего защитник Рубен Диаш переправил мяч в собственные ворота — 2:0 в пользу "Зенита".

А ещё через восемь минут жирную точку в игре поставил иранский нападающий Сердар Азмун. "Зенит" хитро разыграл стандарт, Артём Дзюба неожиданно пропустил мяч между ног, и Азмун вывалился один на один с вратарём, обвёл его и отправил мяч уже в пустые ворота — 3:0.

Азмунище включил режим Месси. Раскидал защиту с вратарем. И катнул за линию. Браво 👏👏👏https://t.co/ihsHHrvYay#ЗенитБенфика pic.twitter.com/Gn5CKkpb0U — Матч ТВ (@MatchTV) October 2, 2019

Однако, когда начало казаться, что "Зенит" может отправить в ворота соперника и четвёртый мяч, неожиданно огрызнулась "Бенфика": воспитанник "Реала" Рауль де Томас мощно пульнул из-за пределов штрафной и застал врасплох Андрея Лунёва, превратив "точку" Азмун в "многоточие" — 3:1.

3:1 — "Зенит" одерживает первую победу в этом розыгрыше Лиги чемпионов и выходит на первую строчку в таблице группы G.

Лига чемпионов.

Группа G.

Второй тур.

"Зенит" — "Бенфика" — 3:1.

Голы: Дзюба 21' (1:0), 70 Рубен Диаш 70' (2:0), Азмун 78' (3:0), де Томас 85' (3:1).

Ситуация в группе: