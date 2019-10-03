"Ред Булл" устроил "Ливерпулю" стамбульский камбэк с 0:3, но всё равно проиграл

Египетский нападающий Мохаммед Салах решил исход матча ЛЧ на 69-й минуте встречи.

Действующий победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" едва не потерял очки во второй встрече нового турнира подряд. Мерсисайдцы после поражения от "Наполи" были близки к тому, чтобы поделить очки со скромным австрийским "Ред Буллом".

Хотя начиналось всё для команды Юргена Клоппа довольно легко: голы Мане, Робертсона и Салаха в первом тайме создали для "Ливерпуля" комфортное преимущество — 3:0.

Однако затем команда из Зальцбурга неожиданно поверила в свои силы и начала отыгрывать гол за голом. В итоге это привело к тому, что на исходе часа игры счёт на табло был уже равным — 3:3. Эти события очень напомнили финал Лиги чемпионов 2005 года, когда как раз "Ливерпуль" по ходу одного тайма сумел отыграться со счёта 0:3 у "Милана" и одержать в итоге победу.

😱😱😱 What. A. Game!



🔴⚽️ 9' Mané

🔴⚽️ 25' Robertson

🔴⚽️36' Salah

⚫️⚽️ 39' Hwang

⚫️⚽️ 56' Minamino

⚫️⚽️ 60' Haaland

🔴⚽️ 69' Salah#UCL pic.twitter.com/VuN6bFT3Pl — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 2, 2019

Однако нынешний соперник "Ливерпуля" повторить этот подвиг до конца не сумел. Лидер атаки хозяев поля Мохаммед Салах решил исход игры, оформив дубль — 4:3 в пользу действующего обладателя "ушастого" трофея.

Эта победа позволила "Ливерпулю" лишь не оказаться на самом дне таблицы группы Е. Сейчас красные занимают в ней второе место, уступая своему обидчику по прошлому матчу — итальянскому клубу "Наполи".