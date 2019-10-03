Голы Овечкина и Орлова принесли "Вашингтону" победу над "Сент-Луисом"

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Фото © Twitter / Washington Capitals

Александр Овечкин и Дмитрий Орлов помогли "столичным" одержать волевую победу над действующим обладателем Кубка Стэнли в первом матче нового сезона НХЛ.

В Национальной хоккейной лиге четырьмя играми стартовал регулярный чемпионат. В главном матче игрового дня действующий чемпион НХЛ "Сент-Луис Блюз" принимал "Вашингтон Кэпиталз". "Столичные", ведомые своим капитаном Александром Овечкиным, одержали волевую победу в овертайме со счётом 3:2.

А начиналось для "Сент-Луиса" всё довольно неплохо. Уже к восьмой минуте стартового периода "музыканты" повели в две шайбы — голами отметились Самуэль Блэй и Алекс Пьетранджело — 2:0.

На 16-й минуте встречи Александр Овечкин в окружении трёх соперников зряче отправил шайбу в ворота голкипера "Сент-Луиса" Джордана Биннингтона, сократив преимущество "Блюз", — 2:1.

Сравнять счёт "Вашингтону" удалось в середине второго периода. Русский защитник "столичных" Дмитрий Орлов мощным броском реализовал численное преимущество своей команды — 2:2!

В третьем периоде командам не удалось огорчить друг друга. Победу "Вашингтону" на третьей минуте овертайма принёс чех Якуб Врана.

3:2 — "Вашингтон" побеждает действующего чемпиона в первом матче нового сезона НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат 2019/20

  • "Сент-Луис Блюз" — "Вашингтон Кэпиталз" — 2:3 ОТ
  • "Торонто Мэйпл Лифс" — "Оттава Сенаторз" — 5:3
  • "Эдмонтон Ойлерз" — "Ванкувер Кэнакс" — 3:2
  • "Вегас Голден Найтс" — "Сан-Хосе Шаркс" — 4:1
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