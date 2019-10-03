Голы Овечкина и Орлова принесли "Вашингтону" победу над "Сент-Луисом"

Александр Овечкин и Дмитрий Орлов помогли "столичным" одержать волевую победу над действующим обладателем Кубка Стэнли в первом матче нового сезона НХЛ.

В Национальной хоккейной лиге четырьмя играми стартовал регулярный чемпионат. В главном матче игрового дня действующий чемпион НХЛ "Сент-Луис Блюз" принимал "Вашингтон Кэпиталз". "Столичные", ведомые своим капитаном Александром Овечкиным, одержали волевую победу в овертайме со счётом 3:2.

А начиналось для "Сент-Луиса" всё довольно неплохо. Уже к восьмой минуте стартового периода "музыканты" повели в две шайбы — голами отметились Самуэль Блэй и Алекс Пьетранджело — 2:0.

На 16-й минуте встречи Александр Овечкин в окружении трёх соперников зряче отправил шайбу в ворота голкипера "Сент-Луиса" Джордана Биннингтона, сократив преимущество "Блюз", — 2:1.

Alex Ovechkin hammers one home to bring Washington within one!#ALLCAPS pic.twitter.com/DD3yliN1p7 — HD365 (@HockeyDaily365) October 3, 2019

Сравнять счёт "Вашингтону" удалось в середине второго периода. Русский защитник "столичных" Дмитрий Орлов мощным броском реализовал численное преимущество своей команды — 2:2!

Dmitry Orlov ties it up for the Capitals with a beautiful shot!#ALLCAPS pic.twitter.com/2B4v7iSUUP — HD365 (@HockeyDaily365) October 3, 2019

В третьем периоде командам не удалось огорчить друг друга. Победу "Вашингтону" на третьей минуте овертайма принёс чех Якуб Врана.

JAKUB VRANA WINS IT IN OVERTIME FOR THE CAPITALS!#ALLCAPS pic.twitter.com/gt77NaXhMl — HD365 (@HockeyDaily365) October 3, 2019

3:2 — "Вашингтон" побеждает действующего чемпиона в первом матче нового сезона НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат 2019/20