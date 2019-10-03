Михеев забросил первую шайбу за "Торонто"

В первом же матче регулярного чемпионата НХЛ Илья смог отличиться за свой новый клуб.

Российский нападающий "Торонто Мэйпл Лифс" Илья Михеев набрал свои первые очки в Национальной хоккейной лиге за новый клуб. В победном для своей команды матче против "Оттавы Сенаторз" (5:3) Илья на пятой минуте второго периода при счёте 1:1 поучаствовал во второй заброшенной шайбе "листьев", ассистировав Тревору Муру, а в середине третьего периода бывший игрок "Авангарда" забросил сам, сделав счёт 5:2.

Ilya Mikheyev tees home the beautiful Tyson Barrie dish for his first NHL goal!#LeafsForever pic.twitter.com/S3GgfWx2X8 — HD365 (@HockeyDaily365) October 3, 2019

В прошлом сезоне Илья Михеев вместе с омским "Авангардом" дошёл до финала Кубка Гагарина, где в четырёх матчах уступил столичному ЦСКА (0−4). По окончании финальной серии стало известно, что 24-летний хоккеист покидает омский клуб и перебирается в НХЛ, где будет выступать за "Торонто".

НХЛ. Регулярный чемпионат 2019/20

"Торонто Мэйпл Лифс" — "Оттава Сенаторз" — 5:3 (0:1; 4:1; 1:1).