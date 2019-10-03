Александр Емельяненко разбил лицо Кокляеву

Рассечение брови известный пауэрлифтер Кокляев получил во время очной ставки с Александром Емельяненко в ресторанном комплексе в центре Москвы.

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассёк бровь своему будущему сопернику Михаилу Кокляеву, бой с которым пройдёт 29 ноября в Москве.

Инцидент произошёл в ресторанном комплексе в центре Москвы, куда бойцы приехали на очную ставку. Между спортсменами завязалась потасовка, в результате чего Емельяненко кинул в Кокляева свою кепку, разбив тому бровь до крови.

Напомним, в начале сентября бойцы подписали контракт на поединок. При этом Емельяненко порвал на себе рубашку, а Кокляев сломал ручку, которой поставил подпись под контрактом.