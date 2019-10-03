Головкин vs Деревянченко. Чего ждать от главного боя этой осени?

В ночь на воскресенье, 6 октября, выдающийся казахстанский боксёр-профессионал Геннадий Головкин (39-1-1) вернётся на ринг. На знаменитой арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке GGG проведёт поединок, на кону которого будет стоять вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе.

Соперником экс-чемпиона мира по трём версиям станет 33-летний украинский боксёр Сергей Деревянченко (13-1-0), для которого предстоящий бой станет второй попыткой примерить на своей талии золотой пояс и, конечно же, сотворить сенсацию... Первый шанс стать лучшим в мире датирован 27 октября 2018 года в США, где Сергей уступил судейским решением Дэниелу Джейкобсу.

Для 37-летнего Геннадия Головкина поединок с Деревянченко — это прежде всего возможность сделать ещё один шаг к трилогии с Саулем Альваресом. Два предыдущих столкновения с мировой легендой бокса завершились не в пользу Головкина: в первом бою была зафиксирована ничья, во втором успех праздновал звёздный мексиканец. А что касается третьего поединка, то, по словам Геннадия, Альварес пока этого не хочет.

— Я не думаю, что он боится. Он просто хочет больше времени побыть со своими поясами, — поделился своим видением ситуации в ходе предматчевой пресс-конференции казахстанский боксёр.

Что касается боя с Деревянченко, то, по словам Головкина, нет и речи о недооценке противника.

— Я по-прежнему ощущаю себя чемпионом. Каждый мой бой является для меня титульным. Все мои поединки — на чемпионском уровне. Мне нельзя недооценивать соперников. К каждому поединку нужно относиться как к последнему. Я никогда не стану смотреть на оппонентов свысока, — отметил GGG.

В плане спортивного опыта разница между казахстанским и украинским боксёрами колоссальная. Деревянченко дебютировал в профессиональном боксе в 2013 году, к тому времени Головкин уже в восьмой раз защитил титул чемпиона мира по версии WBA и в пятый — по версии IBO. На любительской арене высшим достижением Сергея стало серебро чемпионата мира — 2007, тогда как у Геннадия, как мы знаем, этим показателем являются серебряная медаль Олимпийских игр — 2004 и победа на чемпионате мира в 2003 году в Таиланде.

Но ранним воскресным утром все предыдущие показатели этих боксёров уже не будут иметь значения. Сергей более чем готов к сотворению сенсации и пропуску в высшую лигу.

— Я в хорошей форме, всё шло так, как мы планировали. Тренировочный лагерь подходит к концу, я готов к бою. Это прозвучит просто, но мне нужно много двигаться и работать из-за джеба, показать Головкину атаки с разных углов, — поделился своими планами с журналистами Сергей. И это действительно звучит слишком просто... Как и всё гениальное.