Кокляев — о драке с Емельяненко: Я слишком долго терпел

По словам стронгмена, он успеет оправиться от повреждения до боя со своим соперником.

Пауэрлифтер Михаил Кокляев прокомментировал свою потасовку с Александром Емельяненко. По словам стронгмена, он не выдержал того факта, что противник его оскорблял.

— Друзья, приношу извинения за то, что не сдержал эмоций, но я слишком долго терпел Санины выпады. Сечка до боя заживёт, нормально. Работаем дальше, — объяснил ситуацию Кокляев в своём инстаграме.

Напомним, что в Сети разлетелось видео потасовки Емельяненко-младшего с Кокляевым, которая произошла во время интервью в одном из ресторанов столицы.

Бой между ними, который пройдёт в Москве, запланирован на 29 ноября.