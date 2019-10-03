Силкин: ЦСКА и "Краснодару" нужны победы, важно забить первыми!

Российские команды продолжают борьбу в Лиге Европы после разгромных поражений в первом туре группового этапа.

Российские клубы ЦСКА и "Краснодар" сверхнеудачно стартовали в Лиге Европы. Армейцы на выезде уступили болгарскому "Лудогорцу" со счётом 1:5, "быки" тоже в гостях проиграли швейцарскому "Базелю" 0:5. Каковы шансы исправить ситуацию во втором туре, рассуждает футбольный эксперт, бывший футболист и тренер мастер спорта СССР Сергей Силкин.

— Сергей Николаевич, после жутких поражений в прошлом туре что ЦСКА и "Краснодар" ждёт сегодня в матчах с испанцами?

— Уровень нашего чемпионата, судя по последним матчам, уступает лучшим лигам Европы. Поэтому чего ждать? Игра на игру не приходится.

— "Эспаньол" и "Хетафе" в прошлом сезоне играли неплохо, за счёт чего и попали в еврокубки. Однако в этом году одни идут на 18-м месте, другие — на 16-м. ЦСКА и "Краснодар" в то же время лидеры РПЛ. Стоит ли ожидать уверенных побед наших клубов?

— Нужны победы, чтобы на что-то претендовать, про разгромные никто не говорит. Играть-то уже все научились, понятно, что в прошлом году показывали отличный футбол, в этом году пока на тот уровень не получается выйти, где-то не фартит. Но сам по себе уровень испанских команд выше, чем наших. Проблемы наших лидеров, того же ЦСКА, в том, что у нас есть возможность где-то расслабиться, передохнуть, выиграть малой кровью. А там такого нет! Раньше в матчах с "Реалом" и "Барселоной" разве что можно было не надеяться, а теперь — нет. Всё как в Англии: ни одну команду ты не обыграешь просто так, нужно выкладываться на 100 процентов.

— Вчера "Зенит" показал чудное преображение: в чемпионате последнюю игру провели невзрачно, а против "Бенфики" всё было вроде бы легко и уверенно...

— Я бы не сказал, что легко! Повлиял первый гол, когда соперники привезли себе сами: начали перепасовку, наткнулись на прессинг и пропустили. "Зенит" просто чётко использовал свои моменты, но я огорчился за пропущенный гол — хороший вратарь такой не пропустит. А чтобы претендовать на что-то серьёзное в Европе, голкипер должен быть надёжным. Это ладно, что вели 3:0 и пропустили, а если бы было 0:0? "Зениту" нужно думать и о вратаре тоже, если он хочет войти в европейскую элиту.

— "Зенит" играл дома и во многом поэтому чувствовал себя увереннее, пытался контролировать игру. ЦСКА и "Краснодар" сегодня тоже сыграют на своих стадионах. Свои трибуны помогут выступить увереннее, чем в первых матчах?

— Дома свои болельщики, будет поддержка и шумовое оформление. Но мы помним, что, когда "Краснодар" дома играл с "Порту" (0:1), особо-то болельщики и не помогли, потому что уровень футбола везде подрос. Конечно, стараться будут. Важно забить первыми!

— Ваш прогноз? ЦСКА — "Эспаньол", "Краснодар" — Хетафе". Кто выиграет?

— Знаете, я с прогнозами вообще не попадаю, поэтому не готов даже что-то говорить.

— В любом случае ждём побед?

— Конечно, мы болеем за наши команды и будем переживать. А уже после игры будем ломать голову, что получилось, а что нет.

Лига Европы, второй тур.

Группа Н.

ЦСКА — "Эспаньол"

"ВЭБ-арена", Москва

20:00 по мск.