Отец Хабиба: Ждём Макгрегора в Москве

Абдулманап Нурмагомедов заявил о возможности проведения реванша с ирландским бойцом.

Отец и тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова заявил о возможности проведения реванша с ирландцем Конором Магрегором. По словам Абдулманапа Нурмагомедова, такой поединок вполне может состояться, но не раньше, чем бой Хабиба с Тони Фергюсоном.

— Если Макгрегор хочет, то Москва его ждёт. Он говорил, что здесь у него больше болельщиков, чем у нас. Мы его ждём в Москве. Но до Макгрегора нам нужно разобраться с Тони Фергюсоном. У него с Хабибом серия из 12 побед в UFC — такого большого боя в истории промоушена ещё не было. Думаю, "Мэдисон сквер гарден" — подходящая арена для этого поединка. Но мы раньше чем в марте не выступим, — заявил Абдулманап Нурмагомедов в интервью youtube-каналу "Живи на 100%".

Напомним, что Тони Фергюсон активно призывал Хабиба провести с ним бой уже в декабре 2019 года. Однако агент Нурмагомедова заявил, что Орёл вернётся в октагон в марте-апреле 2020 года.