Ловчев: Пропущенный мяч "Зенита" на совести Лунёва

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Евгений Ловчев прокомментировал победу "Зенита" в Лиге чемпионов.

— "Зенит" был организован и эмоционален. У команды многое получалось. Порадовал Дзюба. В последнее время Артём был не похож на себя, каким мы его привыкли видеть. А сейчас Дзюба ожил — и с ним ожила вся команда. Вновь мы увидели во всей красе отличную связку Дзюба — Азмун, — приводит его слова "Советский спорт".

Также эксперт считает, что "Зениту" не хватает классного вратаря.

— Пропущенный мяч, считаю, находится на совести Лунёва. "Зенит" покупает много полевых игроков, но по-настоящему классных вратарей у них давно не было. Начиная с Малафеева, затем был Лодыгин, Кержаков отрезками. И сейчас вот Лунёв. Нет никакой надёжности, — отметил Ловчев.

Напомним, что "Зенит" победил "Бенфику" со счётом 3:1. Семак после выигрыша опубликовал пост, где поблагодарил команду за игру.