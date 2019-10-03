Прославленная биатлонистка Кузьмина объявила о завершении карьеры

Старшая сестра Антона Шипулина, представляющая Словакию с 2008 года, ушла из большого спорта. Об этом она заявила на своей странице в "Инстаграме".

— Это решение для меня [стало] одним из самых сложных в моей спортивной жизни, потому что пришло время поставить точку в моей спортивной карьере. Ухожу с глубоким чувством благодарности за всё то, что мне спорт дал, и за то, как вы, дорогие любители биатлона, часто были моей главной мотивацией для достижения лучших результатов, — написала Анастасия Кузьмина.

35-летняя уроженка Тюмени Анастасия Кузьмина является трёхкратной олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы. В 2008 году сменила гражданство и стала представлять Словакию. На церемонии закрытия Олимпийских игр в Сочи была знаменосцем от Словакии.

Её младший брат Антон Шипулин также известный биатлонист.