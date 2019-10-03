Вице-капитан "Спартака" получил травму перед матчем с "Краснодаром"

Роман Зобнин выбыл на неопределённый срок, в ближайшее время ему предстоит обследование.

"Спартак" провёл очередную тренировку под руководством исполняющего обязанности главного тренера Сергея Кузнецова. Занятие завершалось традиционным контрольным матчем, в ходе которого один из лидеров команды получил травму. У Романа Зобнина диагностировано мышечное повреждение, сообщает официальный сайт клуба.

Характер травмы вице-капитана "Спартака" и сроки восстановления станут известны после медицинского обследования.

В ближайшем матче красно-белым предстоит сразиться с одним из лидеров РПЛ — "Краснодаром". Выездная игра против быков состоится 6 октября.