Вице-капитан "Спартака" получил травму перед матчем с "Краснодаром"

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Фото © spartak.com

Роман Зобнин выбыл на неопределённый срок, в ближайшее время ему предстоит обследование.

"Спартак" провёл очередную тренировку под руководством исполняющего обязанности главного тренера Сергея Кузнецова. Занятие завершалось традиционным контрольным матчем, в ходе которого один из лидеров команды получил травму. У Романа Зобнина диагностировано мышечное повреждение, сообщает официальный сайт клуба.

Характер травмы вице-капитана "Спартака" и сроки восстановления станут известны после медицинского обследования.

В ближайшем матче красно-белым предстоит сразиться с одним из лидеров РПЛ — "Краснодаром". Выездная игра против быков состоится 6 октября.

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