Усатый регбист из сборной России вновь блеснул своим английским

Сборная России всухую проиграла ирландцам на Кубке мира. Для нашей команды это уже третье поражение подряд. Таким образом, россияне лишились шанса на выход в плей-офф.
После игры капитан нашей команды Василий Артемьев, который стал звездой Сети, вновь дал интервью на английском.
Послематчевое интервью Василия Артемьева по горячим следам 🔥— Russian Rugby / Федерация Регби России (@RugbyRussia) October 3, 2019
🎦: @rugbyworldcup pic.twitter.com/zA4d4XCJBa
Напомним, ранее наша команда уступила японцам (10:30) и сборной Самоа (9:34). Следующий матч россияне проведут против Шотландии.