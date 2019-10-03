Усатый регбист из сборной России вновь блеснул своим английским

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Сборная России со счётом 0:35 уступила одной из лучших команд в мире по регби — сборной Ирландии — в матче третьего тура группового этапа Кубка мира, который проходит в Японии.

Сборная России всухую проиграла ирландцам на Кубке мира. Для нашей команды это уже третье поражение подряд. Таким образом, россияне лишились шанса на выход в плей-офф.

После игры капитан нашей команды Василий Артемьев, который стал звездой Сети, вновь дал интервью на английском.

Напомним, ранее наша команда уступила японцам (10:30) и сборной Самоа (9:34). Следующий матч россияне проведут против Шотландии.

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