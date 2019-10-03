Усатый регбист из сборной России вновь блеснул своим английским

Сборная России со счётом 0:35 уступила одной из лучших команд в мире по регби — сборной Ирландии — в матче третьего тура группового этапа Кубка мира, который проходит в Японии.

Сборная России всухую проиграла ирландцам на Кубке мира. Для нашей команды это уже третье поражение подряд. Таким образом, россияне лишились шанса на выход в плей-офф.

После игры капитан нашей команды Василий Артемьев, который стал звездой Сети, вновь дал интервью на английском.

Послематчевое интервью Василия Артемьева по горячим следам 🔥



🎦: @rugbyworldcup pic.twitter.com/zA4d4XCJBa — Russian Rugby / Федерация Регби России (@RugbyRussia) October 3, 2019

Напомним, ранее наша команда уступила японцам (10:30) и сборной Самоа (9:34). Следующий матч россияне проведут против Шотландии.