Овечкин первой шайбой в новом сезоне установил рекорд НХЛ

Российский капитан "Вашингтона" стал лидером по количеству голов в стартовых матчах.

В НХЛ начался новый сезон, и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин сразу же бросился в бой: забил гол и помог своей команде одержать победу над действующим обладателем Кубка Стэнли. Более того, шайба Ови помогла ему установить рекорд по количеству голов в стартовых матчах среди действующих хоккеистов: у россиянина их теперь 11.

Король Ови вернулся! Да здравствует король! pic.twitter.com/amUMhCgzfo — NHL Россия (@NHLrussia) October 3, 2019

Овечкин опередил Зака Паризе из "Миннесоты", у которого 10 голов в дебютных матчах различных сезонов НХЛ.

Всего же эта шайба стала для Овечкина 659-й в матчах регулярного чемпионата. На счету лидера этого рейтинга Уэйна Гретцки 894 гола.