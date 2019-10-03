Фигуристка Медведева выиграла короткую программу на турнире в Китае

Российская спортсменка, тренирующаяся в Канаде, опередила казахстанскую подопечную Этери Тутберидзе.

В Китае начался турнир по фигурному катанию Shanghai Trophy. После короткой программы у женщин выявилось два лидера, и обе спортсменки связаны с Россией. Первое место пока занимает двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, которая тренируется в Канаде у Брайана Орсера.

Медведева набрала за короткую программу больше 72 баллов и опередила новую подопечную своего бывшего тренера Этери Тутберидзе, казахстанскую фигуристку Элизабет Турсынбаеву.

Вероятно, именно между этими спортсменками развернётся борьба за победу на турнире во время исполнения произвольной программы.

Shanghai Trophy

Шанхай, Китай

Женщины

Короткая программа