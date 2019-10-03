Фигуристка Медведева выиграла короткую программу на турнире в Китае

В Китае начался турнир по фигурному катанию Shanghai Trophy. После короткой программы у женщин выявилось два лидера, и обе спортсменки связаны с Россией. Первое место пока занимает двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, которая тренируется в Канаде у Брайана Орсера.
Женя Давай🇷🇺！！！#EvgeniaMedvedeva #ShanghaiTrophy#Gozhenya pic.twitter.com/STMcSHeRO9— R (@R_Medmed) October 3, 2019
Медведева набрала за короткую программу больше 72 баллов и опередила новую подопечную своего бывшего тренера Этери Тутберидзе, казахстанскую фигуристку Элизабет Турсынбаеву.
Вероятно, именно между этими спортсменками развернётся борьба за победу на турнире во время исполнения произвольной программы.
Shanghai Trophy
Шанхай, Китай
Женщины
Короткая программа
- Евгения Медведева (Россия) — 72,16
- Элизабет Турсынбаева (Казахстан) — 69,24
- Лим Ын Су (Южная Корея) — 62,97
- Чэнь Хун И (Китай) — 53,85
- И Кристи Лен (Гонконг) — 52,47
- Роберта Родегейро (Италия) — 50,65